Предприниматели смогут обжаловать штрафы: Мишустин подписал постановление

Предприниматели смогут обжаловать штрафы через «Госуслуги», сообщает PRIMPRESS. Для снижения административной нагрузки на бизнес и совершенствования контрольно-надзорной деятельности в действующие нормативные акты постановлением внесены изменения.
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