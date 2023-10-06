PRIMPRESS.RU
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

PRIMPRESS.RU

202 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Овчаренко
    Брехня«С 8 октября начн...
  • Sergey
    вот вам и (свободная ) страна..... может сразу как вышел из дома плати штраф.... и спи спокойно! такого беспредела на...С 7 октября на вы...
  • Евгений Бут
    Вот я тоже так подумал!С 7 октября на вы...

Предприниматели смогут обжаловать штрафы: Мишустин подписал постановление

Предприниматели смогут обжаловать штрафы: Мишустин подписал постановление

Предприниматели смогут обжаловать штрафы через «Госуслуги», сообщает PRIMPRESS. Для снижения административной нагрузки на бизнес и совершенствования контрольно-надзорной деятельности в действующие нормативные акты постановлением внесены изменения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх