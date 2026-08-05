В Санкт-Петербурге пресекли деятельность крупного сбытчика наркотиков

В Санкт-Петербурге пресечена деятельность крупного сбытчика запрещенных веществ, в отношении которого возбуждены уголовные дела по статьям о хранении и покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.
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