360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 313 подписчиков

В Санкт-Петербурге пресекли деятельность крупного сбытчика наркотиков

В Санкт-Петербурге пресекли деятельность крупного сбытчика наркотиков

В Санкт-Петербурге пресечена деятельность крупного сбытчика запрещенных веществ, в отношении которого возбуждены уголовные дела по статьям о хранении и покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии