Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Хотите прощения Русского народа? Тогда искупите". Симоньян предложила артистам вариант искупления, но он им не понравился

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Комментарии
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вага карлито
Это все борьба нанайских мальчиков то бишь борьба с последствиями! А причины  разбирать не хотят !? Причины никому не интересны!?))А гонорары тусовки никого не интересуют!?))
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4 час.

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