"Хотите прощения Русского народа? Тогда искупите". Симоньян предложила артистам вариант искупления, но он им не понравился

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Вчера Маргарита Симоньян написала следующий пост: ТГ Симоньян Что это значит на практике ? Это значит, что Киркоров, Милявская, Ивлеева, Собчак, Билан, Глюкоза и все те, кто слёзно извинялся, а потом был лишён широкого доступа в масс медиа и финансирования, теперь должен публично дать денег на Армию.