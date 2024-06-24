⚡️⚡️ Итоговое число пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь составило 153 человека, четверо погибли Губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
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⚡️⚡️ Итоговое число пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь составило 153 человека, четверо погибли Губернатор Севастополя Михаил Развожаев.