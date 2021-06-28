Названы главные составляющие победы над COVID-19 в ближайшие три недели

Жителям России надо ответственнее подойти к вопросу вакцинации против коронавирусной инфекции. Если в ближайшее время россияне начнут массово делать прививки, то через какое-то время суточное количество зараженных может пойти на существенный спад.
Жителям России надо ответственнее подойти к вопросу вакцинации против коронавирусной инфекции. Если в ближайшее время россияне начнут массово делать прививки, то через какое-то время суточное количество зараженных может пойти на существенный спад.
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