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Названы главные составляющие победы над COVID-19 в ближайшие три недели

Названы главные составляющие победы над COVID-19 в ближайшие три недели

Жителям России надо ответственнее подойти к вопросу вакцинации против коронавирусной инфекции. Если в ближайшее время россияне начнут массово делать прививки, то через какое-то время суточное количество зараженных может пойти на существенный спад.

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