"Мойша, выходи, тебя застукали": Чубайс удивил Путина, а сели замы

Он же памятник приватизации 90-х! Кто ж его посадит? Но, надеюсь, что дело Меркатора не умерло.

АС

Александр Смелов

Странно как-то: как ни громкие имена воров, так они уже за границей с украденными у народа ценностями. И ни одного процесса по их возврату в Россию: и ценностей, и их самих.Беззубость власти, или покрывательство себе подобных?