"Мойша, выходи, тебя застукали": Чубайс удивил Путина, а сели замы

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Комментарии
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Виктор
Главный вор рыжий Толик, а власть  его боится?
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8 час.
АС
Александр Сысоев
Он же памятник приватизации 90-х! Кто ж его посадит? Но, надеюсь, что дело Меркатора не умерло.
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7 час.
АС
Александр Смелов
Странно как-то: как ни громкие имена воров, так они уже за границей с украденными у народа ценностями. И ни одного процесса по их возврату в Россию: и ценностей, и их самих.Беззубость власти, или покрывательство себе подобных?
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1 час.
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