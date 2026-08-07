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Татауров о нейтральном статусе Дикиджи: «В нашей подготовке это ничего не меняет. Готовимся»

Тренер Олег Татауров заявил, что получение Владиславом Дикиджи нейтрального статуса от Международного союза конькобежцев (ISU) было ожидаемым.

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