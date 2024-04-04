Со скоростью утилиты

В СМИ всё чаще появляются сообщения о мошеннических схемах, когда ведомые социальными инженерами клиенты кредитных организаций под видом обновления мобильного банка скачивали себе фишинговые утилиты или вирусы-трояны.
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