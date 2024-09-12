Уволен обвиняемый в получении взятки замглавы Краснообска Евгений Коржов

В настоящее время Евгений Коржов находится под стражей до 2 октября. Ему вменяют получение взятки в размере 150 тысяч рублей от коммерсанта за заключение прямого договора на изготовление и установку декоративных изделий.
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