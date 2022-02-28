Председатель СК России потребовал доложить о ходе расследования уголовных дел, возбужденных по фактам обстрелов российских военных

Напомним, что 24 февраля 2022 года военнослужащие ВСУ с территории юго-востока Украины обстреляли российское гражданское грузовое судно «СГВ Флот», шедшее по акватории Азовского моря в морской порт города Ростова-на-Дону.
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