Количество ДТП с участием беспилотных автомобилей раскрыли

За время проведения эксперимента с беспилотными автомобилями в России произошло 36 ДТП. Об этом сообщило РБК со ссылкой на письмо министра экономического развития Максима Решетникова премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
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