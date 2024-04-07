Спутник
ГлавноеЭксклюзив Все новостиПолитикаЭкономикаОбществоКультураПрогресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спутник

513 895 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Бережнов
    Ввести полный запрет на вывод капитала из России, говорит Делягин. Однако если его до сих пор не ввели, то это кому т...Михаил Делягин вы...
  • Татьяна Гусева
    Мне очень нравится, как депутат Пётр Толстой, предложения делает дельные, но главное, чтобы эти предложения не зависа...Петр Толстой: Миг...
  • mikmik
    А за еврейских детей зажаренных в микроволновках 7-го октября? А, это же неважно, это же евреи?Яков Кедми: Этот ...

Яков Кедми: Этот ордер они могут напечатать на туалетной бумаге

Яков Кедми: Этот ордер они могут напечатать на туалетной бумаге

Израильский военный эксперт Яков Кедми жестко высказался об ордере МУС на арест президента России Владимира Путина.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Аркадий Цыганов
Это решение по ВВП признать объявлением войны, или каким либо другим военным преступлением против России и придумать международное правило чтобы ликвидировать суд.
Ответить
2 час.
авдей НА
А ЧТО ЭТОТ ЗАУМНЫЙ ЗАБЫЛ СКАЗАТЬ ПОЧЕМУ МУС ИХ НЕ СУДИТ ВМЕСТЕ С ЯШКОЙ ЗА ДЕТЕЙ ПАЛЕСТИНЫ НАГЛОСТИ ХВАТАЕТ СТАТЕЙКИ ТИСКАТЬ ТВАРИ
Ответить
2 час.
m
mikmik
А за еврейских детей зажаренных в микроволновках 7-го октября? А, это же неважно, это же евреи?
Ответить
22 мин.

Картина дня

наверх