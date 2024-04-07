Израильский военный эксперт Яков Кедми жестко высказался об ордере МУС на арест президента России Владимира Путина.
Яков Кедми: Этот ордер они могут напечатать на туалетной бумаге
Комментарии
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Аркадий Цыганов
Это решение по ВВП признать объявлением войны, или каким либо другим военным преступлением против России и придумать международное правило чтобы ликвидировать суд.
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2 час.
авдей НА
А ЧТО ЭТОТ ЗАУМНЫЙ ЗАБЫЛ СКАЗАТЬ ПОЧЕМУ МУС ИХ НЕ СУДИТ ВМЕСТЕ С ЯШКОЙ ЗА ДЕТЕЙ ПАЛЕСТИНЫ НАГЛОСТИ ХВАТАЕТ СТАТЕЙКИ ТИСКАТЬ ТВАРИ
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2 час.
m
mikmik
А за еврейских детей зажаренных в микроволновках 7-го октября? А, это же неважно, это же евреи?
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22 мин.
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