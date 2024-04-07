Яков Кедми: Этот ордер они могут напечатать на туалетной бумаге

Аркадий Цыганов Это решение по ВВП признать объявлением войны, или каким либо другим военным преступлением против России и придумать международное правило чтобы ликвидировать суд.

авдей НА А ЧТО ЭТОТ ЗАУМНЫЙ ЗАБЫЛ СКАЗАТЬ ПОЧЕМУ МУС ИХ НЕ СУДИТ ВМЕСТЕ С ЯШКОЙ ЗА ДЕТЕЙ ПАЛЕСТИНЫ НАГЛОСТИ ХВАТАЕТ СТАТЕЙКИ ТИСКАТЬ ТВАРИ