В пятницу, 6 августа, в Токио прошел очередной день Олимпийских игр. Олимпиада в Токио: онлайн трансляция соревнований дня 6 августа // Медальный зачет Олимпийских игр № Страна 1 Китай 36 26 17 79 2 США 31 36 31 98 3 Япония 24 11 16 51 4 Великобритания 18 20 20 58 5 Россия 17 23 22 62 6 Австралия 17 6 21 44 7 Италия 10 10 18 38 8 Германия 9 11 16 36 9 Нидерланды 9 10 12 31 10 Франция 7 11 9 27 11 Новая Зеландия 7 6 6 19 12 Канада 6 6 10 22 13 Корея 6 4 9 19 14 Куба 6 3 4 13 15 Венгрия 5 7 5 17 16 Бразилия 4 4 8 16 17 Польша 4 4 4 12 18 Чехия 4 3 2 9 19 Ямайка 4 1 3 8 20 Испания 3 5 5 13 21 Швейцария 3 4 6 13 22 Хорватия 3 3 2 8 23 Бельгия 3 1 1 5 24 Словения 3 1 1 5 25 Швеция 2 6 0 8 26 Грузия 2 5 1 8 27 Тайвань 2 4 6 12 28 Дания 2 3 4 9 29 Кения 2 2 2 6 30 Иран 2 2 2 6 31 Норвегия 2 2 1 5 32 Сербия 2 1 4 7 33 Уганда 2 1 1 4 34 Эквадор 2 1 0 3 35 Узбекистан 2 0 2 4 36 Греция 2 0 1 3 37 Багамы 2 0 0 2 38 Катар 2 0 0 2 39 Косово 2 0 0 2 40 Украина 1 3 10 14 41 Венесуэла 1 3 0 4 42 Румыния 1 3 0 4 43 Белоруссия 1 2 2 5 44 Гонконг 1 2 2 5 45 Словакия 1 2 0 3 46 ЮАР 1 2 0 3 47 Турция 1 1 8 10 48 Австрия 1 1 5 7 49 Индонезия 1 1 3 5 50 Болгария 1 1 2 4 51 Португалия 1 1 2 4 52 Филиппины 1 1 1 3 53 Эфиопия 1 1 1 3 54 Тунис 1 1 0 2 55 Израиль 1 0 2 3 56 Ирландия 1 0 2 3 57 Латвия 1 0 1 2 58 Таиланд 1 0 1 2 59 Фиджи 1 0 1 2 60 Эстония 1 0 1 2 61 Бермуды 1 0 0 1 62 Марокко 1 0 0 1 63 Пуэрто-Рико 1 0 0 1 64 Колумбия 0 4 1 5 65 Доминиканская Республика 0 3 1 4 66 Индия 0 2 3 5 67 Армения 0 2 2 4 68 Киргизия 0 2 1 3 69 Азербайджан 0 1 3 4 70 Монголия 0 1 3 4 71 Сан-Марино 0 1 2 3 72 Аргентина 0 1 1 2 73 Иордания 0 1 1 2 74 Нигерия 0 1 1 2 75 Литва 0 1 0 1 76 Македония 0 1 0 1 77 Намибия 0 1 0 1 78 Туркмения 0 1 0 1 79 Казахстан 0 0 7 7 80 Египет 0 0 4 4 81 Мексика 0 0 4 4 82 Финляндия 0 0 2 2 83 Буркина-Фасо 0 0 1 1 84 Гана 0 0 1 1 85 Гренада 0 0 1 1 86 Кот-д`Ивуар 0 0 1 1 87 Кувейт 0 0 1 1 88 Малайзия 0 0 1 1 89 Сирия 0 0 1 1 Польша завоевала золотую медаль в легкой атлетике: Давид Томала выиграл финал в ходьбе на 50 км.