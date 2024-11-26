В "Талибане" заявили, что ждут помощи от РФ для нейтрализации давления Запада

"Талибан" ждет от России помощи для снижения давления США и других западных стран. Об этом заявил вице-премьер по экономическим вопросам временного правительства движения мулла Абдул Гани Барадар на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу, передает ТАСС.