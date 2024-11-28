Грузия обвинила страны Прибалтики в давлении по советскому образцу

Страны Прибалтики пытаются выступать по отношению к Грузии с позиции «старшего брата», заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в интервью компании «Рустави-2», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии