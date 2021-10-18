Комсомольская правда

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Песков заявил, что Россия никому не угрожает и ищет партнеров в Европе

Песков заявил, что Россия никому не угрожает и ищет партнеров в Европе

Россия - сильная страна, которой нужны партнеры в Европе, и из РФ не исходит никакой угрозы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала France 5 для документального фильма "Владимир Путин: хозяин игры".

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