Защита от сталкеров: в России предложили наказывать за преследование

В Госдуму внесут на рассмотрение законопроект, предусматривающий введение штрафов за преследование. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, подготовленный депутатами от ЛДПР во главе с главой комитета по труду Ярославом Ниловым.