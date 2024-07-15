Защита от сталкеров: в России предложили наказывать за преследование

В Госдуму внесут на рассмотрение законопроект, предусматривающий введение штрафов за преследование. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, подготовленный депутатами от ЛДПР во главе с главой комитета по труду Ярославом Ниловым.
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