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Царьград

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Минфин США продлил лицензию NIS до 30 сентября

Минфин США продлил лицензию NIS до 30 сентября

Минфин США продлил лицензию на операционную деятельность NIS до 30 сентября. Президент Сербии Вучич заявил о возможности продажи контрольного пакета акций "Газпром нефти" компании MOL, находящейся под санкциями США, в ближайшее время.

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