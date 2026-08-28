Минфин США продлил лицензию NIS до 30 сентября

Минфин США продлил лицензию на операционную деятельность NIS до 30 сентября. Президент Сербии Вучич заявил о возможности продажи контрольного пакета акций "Газпром нефти" компании MOL, находящейся под санкциями США, в ближайшее время.
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