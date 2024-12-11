В Сети рассказали о новой украинской ракете «Рута»

Среди плюсов называются большая скорость, вес полезной нагрузки и стоимость изготовления.Украинские и российские телеграм-каналы сообщили некоторые подробности и показали, как выглядит новая ракета «Рута», об успешных испытаниях которой рассказал Владимир Зеленский.