В Сети рассказали о новой украинской ракете «Рута»

Среди плюсов называются большая скорость, вес полезной нагрузки и стоимость изготовления.Украинские и российские телеграм-каналы сообщили некоторые подробности и показали, как выглядит новая ракета «Рута», об успешных испытаниях которой рассказал Владимир Зеленский.
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