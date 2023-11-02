Сеть турецких ресторанов Big Сhefs откроет свои заведения в России в 2024 году

Сеть турецких ресторанов Big Сhefs планирует начать работу в России в 2024 году, открыв в течение года до 10 ресторанов, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя направления новых брендов в Союзе торговых центров, совладелицу REC + retail group Наталию Кермедчиеву.