Сеть турецких ресторанов Big Сhefs откроет свои заведения в России в 2024 году

Сеть турецких ресторанов Big Сhefs планирует начать работу в России в 2024 году, открыв в течение года до 10 ресторанов, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя направления новых брендов в Союзе торговых центров, совладелицу REC + retail group Наталию Кермедчиеву.
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