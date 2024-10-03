Mitsubishi Outlander заметно подорожал в России — теперь от 3,7 млн рублей

В Россию приехали новые кроссоверы Mitsubishi Outlander, и цены подросли. Если в начале сентября за 3,5 млн рублей можно было купить модель с полным приводом и гибридной силовой установкой, то сейчас за 3,7 млн рублей предлагается переднеприводный Outlander с 1,5-литровым турбомотором мощностью 163 л.