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Mitsubishi Outlander заметно подорожал в России — теперь от 3,7 млн рублей

Mitsubishi Outlander заметно подорожал в России — теперь от 3,7 млн рублей

В Россию приехали новые кроссоверы Mitsubishi Outlander, и цены подросли. Если в начале сентября за 3,5 млн рублей можно было купить модель с полным приводом и гибридной силовой установкой, то сейчас за 3,7 млн рублей предлагается переднеприводный Outlander с 1,5-литровым турбомотором мощностью 163 л.

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