Федеральное агентство новостей №1

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«Как разместить в одном купе 10 пуделей?»: в РЖД перечислили самые необычные обращения на горячую линию

«Как разместить в одном купе 10 пуделей?»: в РЖД перечислили самые необычные обращения на горячую линию

Более 100 тысяч звонков поступило в Центр поддержки клиентов РЖД с начала 2023 года, что на 19% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

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