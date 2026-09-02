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Аргументы недели

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Исследование о китайских брендах авто на российском рынке

Исследование о китайских брендах авто на российском рынке

Российский автомобильный рынок последних лет пережил удивительную метаморфозу. На месте заводов Volkswagen, Nissan, General Motors и Hyundai теперь выпускают автомобили с вывесками «Москвич», «Волга», Tenet, Sollers, Jeland, Xcite, Evolute — и почти за каждым таким названием скрывается китайский автомобиль, чьё оригинальное имя и логотип покупателю не показывают.

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