Исследование о китайских брендах авто на российском рынке

Российский автомобильный рынок последних лет пережил удивительную метаморфозу. На месте заводов Volkswagen, Nissan, General Motors и Hyundai теперь выпускают автомобили с вывесками «Москвич», «Волга», Tenet, Sollers, Jeland, Xcite, Evolute — и почти за каждым таким названием скрывается китайский автомобиль, чьё оригинальное имя и логотип покупателю не показывают.