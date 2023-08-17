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Михайлов о срыве матчей НХЛ в России: «Если не сыграли, значит, не очень хотели. Если бы приехали – я бы посмотрел истинный канадско‑американский хоккей»

Ранее капитан «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, что «Вашингтон» и «Сент-Луис» должны были провести 2 матча в Москве и Санкт-Петербурге, но этому сценарию помешала пандемия коронавируса.

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