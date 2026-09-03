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Газета.ру

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Вице-премьер Трутнев: на ВЭФ заключили соглашения на 6 трлн рублей

Вице-премьер Трутнев: на ВЭФ заключили соглашения на 6 трлн рублей

Объем заключенных на Восточном экономическом форуме соглашений в 2026 году составил 6 трлн рублей. В общей сложности на площадке прошло 150 деловых мероприятий, на которых выступили свыше тысячи спикеров, также состоялись 1,2 тыс.

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