Власти оказались недовольны результатами. Расследование посадки самолета «Уральских авиалиний» в пшеничном поле возобновили

Согласно указанию начальника Западно-Сибирского межрегионального территориального управления Росавиации, Вячеслава Федорова, Росавиация отменила свой отчет по расследованию авиационного инцидента с самолетом «Уральских авиалиний».
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