Онищенко назвал энтеровирус возможной причиной массовой болезни россиян в Турции

Причиной массового отравления российских туристов в одном из пятизвездочных отелей Турции могла стать энтеровирусная инфекция, поскольку осень является характерным для ее распространения сезоном.
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