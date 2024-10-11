Чрезмерное потребление сахара вредно для мозга 

Чрезмерное употребление этого продукта может повредить мозг. Такого мнения придерживаются ученые Немецкого общества неврологов и Немецкого фонда мозга, сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на «Лента.
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