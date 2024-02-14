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Январь 2024 стал самым теплым за всю историю наблюдений: что нас ждет дальше

Январь 2024 стал самым теплым за всю историю наблюдений: что нас ждет дальше

Январь в наступившем году стал самым жарким среди всех январей за всю историю наблюдений. Что же будет дальше?Январь-2024, по данным центра "Фобос", стал самым жарким за всю историю наблюдений во всем мире.

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