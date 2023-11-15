Выяснилась единственная причина регулярных прилётов Пугачёвой в Россию

Друзья примадонны рассказали о том, что она просто обязана приезжать домой хотя бы раз в полгода.Как ранее писал "Царьград Белоруссия", после очередного недавнего краткосрочного приезда в Россию Алла Пугачёва прервала своё долгое молчание и со всей силой обрушилась на своих критиков, напоминая о своих прежних заслугах.