Выяснилась единственная причина регулярных прилётов Пугачёвой в Россию

Друзья примадонны рассказали о том, что она просто обязана приезжать домой хотя бы раз в полгода.Как ранее писал "Царьград Белоруссия", после очередного недавнего краткосрочного приезда в Россию Алла Пугачёва прервала своё долгое молчание и со всей силой обрушилась на своих критиков, напоминая о своих прежних заслугах.
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