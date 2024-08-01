Певица Глюкоза удила все свои посты из соцсети

Певица Глюкоза совершила еще один странный поступок. 38-летняя певица Наталья Ионова, известная под псевдонимом Глюк’oZа, приняла решение закрыть для своих друзей и поклонников доступ к своим публикациям в социальных сетях, удалив все посты, сделанные за многие годы.