Завтра похолодание до +13 градусов и ветер усилится

Завтра похолодает до +13 ночью, а днём будет +24 градуса. Ветер сменит направление и усилится. Готовь тёплые вещи!Сегодня, 22 сентября, столбики термометров покажут +22 градуса.
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