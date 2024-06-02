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Последствия ударов ракетами США по России обеспокоили полковника Макгрегора

Последствия ударов ракетами США по России обеспокоили полковника Макгрегора

Ранее Джо Байден позволил Украине использовать американское оружие для атак по территории России.Бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор задумался над последствиями ударов по России ракетами США после слов президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары по России американским оружием.

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