Курские беженцы заявили об ошибках в российском списке остающихся в Судже людей

В списке остающихся в Судже беженцев нашли ошибки Опубликованный уполномоченной по правам человека Татьяной Москальковой список остающихся на оккупированной Вооруженными силами Украины (ВСУ) территории Курской области людей — неполный и содержит ошибки.
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