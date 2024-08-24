Губернатор Гусев: детонация взрывоопасных объектов продолжается под Воронежем

Глава Острогожского района Воронежской области Сергей Хорошилов сообщил о продолжающейся детонации взрывоопасных объектов, которая произошла минувшей ночью после падения обломков беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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