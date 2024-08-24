Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 375 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Иваныч
    Павел Дуров является гражданином Сент-Китса и Невиса, ОАЭ и Франции. Даванков что- спятил, чтобы глава МИД РФ Сергей ...Даванков направил...
  • Федор Родников
    А сколько абрамовичей и дерипасок мечтает именно о втором Хасавюрте.Степашин: перегов...
  • Сергей Андросов
    А этому идиоту что надо?Даванков направил...

Губернатор Гусев: детонация взрывоопасных объектов продолжается под Воронежем

Губернатор Гусев: детонация взрывоопасных объектов продолжается под Воронежем

Глава Острогожского района Воронежской области Сергей Хорошилов сообщил о продолжающейся детонации взрывоопасных объектов, которая произошла минувшей ночью после падения обломков беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх