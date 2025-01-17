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Сообщается, что видеокарты Nvidia RTX 5090, 5080 имеют такой же размер кэша L1 на SM, как и RTX 4090, 4080

Сообщается, что видеокарты Nvidia RTX 5090, 5080 имеют такой же размер кэша L1 на SM, как и RTX 4090, 4080

Стали известны характеристики кэша L1 и L2 для новых RTX 5090 и RTX 5080 от Nvidia. HardwareLuxx сообщает, что RTX 5090 и 5080 имеют тот же объем кэша L1 на СМ, что и 4090 и 4080, а у 5090 на 36 % больше кэша L2 по сравнению с предшественником.

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