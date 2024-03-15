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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Веттори получил травму и снялся с поединка против Аллена

Поединок должен был пройти 6 апреля и возглавить UFC Fight Night в Лас-Вегасе, штат Невада. Веттори (19-6-1) последний раз выходил в октагон в июне-2023, уступив Джареду Каннониру единогласным решением судей.

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