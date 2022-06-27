Русская весна

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Бои за Лисичанск: «Отважные» громят врага и захватывают новые натовские трофеи (ФОТО)

Бои за Лисичанск: «Отважные» громят врага и захватывают новые натовские трофеи (ФОТО)

Группировка «О» Армии России неумолимо продвигается вперёд на лисичанском направлении и вместе с новыми рубежами и территориями получает всё новые и новые трофеи из числа западного оружия, поставляемого Украине и так бездарно Украиной используемого.

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