Группировка «О» Армии России неумолимо продвигается вперёд на лисичанском направлении и вместе с новыми рубежами и территориями получает всё новые и новые трофеи из числа западного оружия, поставляемого Украине и так бездарно Украиной используемого.
Группировка «О» Армии России неумолимо продвигается вперёд на лисичанском направлении и вместе с новыми рубежами и территориями получает всё новые и новые трофеи из числа западного оружия, поставляемого Украине и так бездарно Украиной используемого.
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