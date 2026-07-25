Военный эксперт, бывший член комиссии ООН по биологическому оружию Игорь Никулин прокомментировал загадочные смерти десятков военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) от неизвестного острого инфекционного заболевания в Черниговской области.
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