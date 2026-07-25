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Загадочные смерти бойцов ВСУ от неизвестной инфекции объяснили

Загадочные смерти бойцов ВСУ от неизвестной инфекции объяснили

Военный эксперт, бывший член комиссии ООН по биологическому оружию Игорь Никулин прокомментировал загадочные смерти десятков военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) от неизвестного острого инфекционного заболевания в Черниговской области.

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