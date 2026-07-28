📹❗️Посещение Владимиром Путиным Иркутского авиазавода акцентировало внимание не только на гражданском секторе в лице МС-21, но и на глубокой модернизации учебно-боевой платформы Як-130 до уровня Як-130М.
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📹❗️Посещение Владимиром Путиным Иркутского авиазавода акцентировало внимание не только на гражданском секторе в лице МС-21, но и на глубокой модернизации учебно-боевой платформы Як-130 до уровня Як-130М.