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Русское оружие

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📹❗️Посещение Владимиром Путиным Иркутского авиазавода акцентировало внимание не только на гражданском секторе в лице МС-21, но и на глубокой модернизации учебно-боевой платформы Як-130 до уровня Як-130М.

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