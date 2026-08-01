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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ходар о дебюте в топ-20: «Звучит здорово. Вся тяжелая работа начинает приносить плоды»

Рафаэль Ходар прокомментировал победу над Лоренцо Музетти в четвертьфинале в Вашингтоне – 1:6, 6:1, 6:4.

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