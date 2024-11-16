Запас хода 855 км, разгон до сотни за 3,3 с, автопарковка — всё это в новом Luxeed S7

Совершено новые автомобили 2024 от HIMA поступили к дилерам в Китае по предзаказам. Luxeed S7 Новый автомобиль оснащен высоковольтной карбид-кремниевой силовой платформой DriveONE 800V от Huawei и базовой или расширенной версией системы интеллектуального вождения ADS 3.