Запас хода 855 км, разгон до сотни за 3,3 с, автопарковка — всё это в новом Luxeed S7

Совершено новые автомобили 2024 от HIMA поступили к дилерам в Китае по предзаказам. Luxeed S7 Новый автомобиль оснащен высоковольтной карбид-кремниевой силовой платформой DriveONE 800V от Huawei и базовой или расширенной версией системы интеллектуального вождения ADS 3.
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