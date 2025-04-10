Правоохранительные органы прокомментировали видео стрельбы в Смоленске

Очевидец: «Разборки у всех на виду. Несколько раз стреляли. В конце человека загрузили в машину и увезли - на глазах у смолян» Региональное управление министерства внутренних дел МВД дало комментарий по видеозаписи стрельбы, снятой на проспекте Строителей в Смоленске.