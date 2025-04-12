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Лавров назвал крупнейшего врага НАТО

Лавров назвал крупнейшего врага НАТО

НАТО является собственным крупнейшим врагом. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе Анталийского дипломатического форума, его выступление транслируется на официальном сайте МИД России.

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