В чем особенность Рождественского Сочельника 6 января и периода Святок: дела, запреты, приметы Алёна ЮрьеваРождественский Сочельник и Святки — два замечательных праздника, только первый отмечается 6 января, а Святки затягиваются вплоть до кануна Крещения Господня.
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