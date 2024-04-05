Перед судом в Кемеровской области предстанут обвиняемые в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей

Следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу завершено расследование уголовного дела в отношении 9 жителей города Новокузнецка в возрасте от 29 до 56 лет.
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