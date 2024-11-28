Американец провёл 26 лет за решёткой по ложному обвинению в убийстве

За время заключения мужчина лишился всей семьи и отстал от понимания современных технологий.В американском штате Массачусетс суд присяжных полностью оправдал 64-летнего Майкла Салливана, который последние 26 лет отбывал пожизненное наказание за убийство.
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