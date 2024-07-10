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Царьград

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Госдума приняла закон о соцвкладах для небогатых жителей России

Госдума приняла закон о соцвкладах для небогатых жителей России

Граждане смогут открывать в банках вклады в пределах 50 тысяч рублей.Госдума России во втором и третьем чтениях приняла закон, позволяющий гражданам с низкими доходами открывать социальные банковские вклады до 50 тысяч рублей.

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