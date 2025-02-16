Становление Брижит: кто сотворил Эммануэля Жан-Мишеля Макрона? (часть 3)

Худшие подозрения о личности Брижит Макрон подтвердились. Программа искусственного интеллекта неопровержимо доказала, что первая леди Франции – не та, за кого себя выдает, рассказывает в своем расследовании американская журналистка Кэндис Оуэнс.
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