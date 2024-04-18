Иркутских птицеводов предупредили об опасности птичьего гриппа

В связи с угрозой распространения высокопатогенного гриппа птиц, который представляет серьезную опасность для птицефабрик и домашнего птицеводства, власти призывают владельцев к повышенной бдительности и соблюдению строгих мер биологической безопасности.
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